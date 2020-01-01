اونلاين | «كورة لايف» TODAY Ahly مشاهدة مباراة الاهلي والمقاصة بث مباشر FIL GOAL رابط ماتش الأهلي رابط اون سبورت

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يفتش عشاق الساحرة المستديرة، عن بث مباشر مباراة النادي الأهلي ونظيره مصر للمقاصة dawri plus، المقرر إقامتها في تمام السابعة والنصف kora online، من مساء اليوم الأربعاء على ستاد السلام kora star، في إطار منافسات الجولة الحادية عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز kora online.

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ويدخل النادي الأهلي مباراة اليوم yalla shoot، من أجل مواصلة الانتصارات ببطولة الدوري kora online، وتصدره جدول المسابقة المحلية kora star، في ظل الصحوة الانتصارية التس يمر بها منذ بداية الموسم kora goal.

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وكان قد فاز الأهلي برباعية نظيفة، أمام الاتحاد السكندري، خلال المباراة التي جمعت بينهما على ستاد القاهرة، في إطار منافسات الأسبوع العاشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

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على الجانب الآخر، لا بديل لمصر للمقاصة عن الفوز أمام الأهلي اليوم on sports، من أجل تصحيح وضعه ببطولة الدوري you tube، حيث يمر بفترة عصيبة تحت قيادة ميدو مدرب الفريق kora online.

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ولم يحقق فريق المقاصة أي فوز، منذ 17 أكتوبر الماضي، بعدما انتصر على المصري البورسعيدي في الجولة الثالثة من بطولة الدوري.

ويتصدر النادي الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 24 نقطة، من 8 مباريات حيث حقق الفوز في جميعهم.

فيما يحتل المقاصة المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 9 نقاط، من 10 مباريات، حيث فاز في 2 وتعادل في 3 وخسر في 5 مباريات.