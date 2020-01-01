اونلاين | يلا كورة stream مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وإيفرتون بث مباشر اليوم بتاريخ 01/01‏/2020 بالدوري الإنجليزي رابط bein sport

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يلا كورة stream مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وإيفرتون بث مباشر اليوم بتاريخ 01/01‏/2020 بالدوري الإنجليزي رابط bein sport والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يقدم موقع يلا شوت الجديد مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وإيفرتون بث مباشر اليوم بتاريخ 01/01‏/2020 المان سيتي ضد إيفرتون بالدوري الإنجليزي ، يستضيف فريق مانشستر سيتي نظيره إيفرتون في تمام الساعة السابعة والنصف مساء اليوم الأربعاء على ملعب الاتحاد، في مباراة غاية في القوة والأهمية لحساب الجولة الحادية والعشرين من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم موسم ٢٠٢٠/٢٠١٩ مانشستر سيتي نجح في استعادة التوازن في المباراة الماضية بعد الفوز على حساب فريق شيفلد يونايتد بهدفين نظيفين سجلهما سيرخيو أجويرو وكيفن دي بروين، وخسر الفريق قبلها من فريق ولفرهامبتون بثلاثة أهداف لهدفين، ليتسع الفارق بينه وبين ليفربول المتصدر إلى ١٤ نقطة، ويتبقى مباراة مؤجلة للريدز.

اما فريق إيفرتون عاد للطريق الصحيح ولطريق الانتصارات منذ إقالة المدير الفني البرتغالي ماركو سيلفا، وتولى فيرجسون القيادة الفنية لفترة مؤقتة، حتى تم تعيين المدير الفني الإيطالي المخضرم كارلو انشيلوتي الذي قاد الفريق في المباراتين الأخيرتين للفوز على بيرنلي بهدف نظيف ثم الفوز على نيو كاسل يونايتد بهدفين لهدف في مباراة الجولة الماضية من الدوري الممتاز جدير بالذكر أن مباراة الدور الأول انتهت بفوز السيتزنز بثلاثة أهداف لهدف على ملعب الاتحاد، ويحتل فريق مانشستر سيتي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد ٤١ نقطة من ١٣ فوز وتعادلين و ٥ هزائم، بينما يأتي فريق إيفرتون في المركز العاشر برصيد ٢٥ نقطة من ٧ انتصارات و ٤ تعادلات و ٩ هزائم.

كشف المدير الفني لنادي مان سيتي عن تشكيلة مانشستر سيتي الإنجليزي والتي جاءت كالتالي : في حراسة المرمى : كلاوديو برافو / في خط الدفاع : جواو كانسيلو – كايل والكر – نيكولاس أوتاميندي – بينجامين ميندي / في خط الوسط : كيفين دي بروين – إلكاي جوندوجان – برناردو سيلفا / في خط الهجوم : رياض محرز – غابرييل خيسوس –سيرجيو أغويرو وعلي الجانب الاخر جاءت تشكيلة فريق نادي إيفرتون كالتالي / في حراسة المرمي بيكفورد كولمان / في خط الدفاع - مينا - هولجيت / في خط الوسط سيدبي - ديلف - سيجوردسون - لوكاس ديني / في خط الهجوم ريتشاريلسون - لوين - بيرنارد .

بطاقة مباراة مانشستر سيتي Vs إيفرتون.

???? البطولة : الدوري الانجليزي .

⏰ يوم المباراة : 01 / يناير / 2020.

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???? الاسبوع : الأسبوع 21.

???? القنوات الناقلة : بي ان سبورت 2 .

???? التعليق الصوتي : نوفل باشي.

⌚ موعد المباراة : الساعة 7:30 مساءاً بتوقيت مصر (GMT 2+) .

⌚ موعد المباراة : الساعة 8:30 مساءاً بتوقيت السعودية (GMT 3+) .

⚽ نتيجة المباراة :سيتم إضافة نتيجة مباراة مانشستر سيتي وإيفرتون فوراً بعد الإنتهاء.