اونلاين | «كورة اون لاين» مشاهدة مباراة الأهلي والمقاصة بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY يلا شوت رابط ماتش الاهلي time sport

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يستعد النادي الأهلي KORA STAR لمواجهة نظيره نادي مصر المقاصة اليوم الأربعاء 1 يناير ضمن منافسات الجولة الثانية عشر KORA ONLINE من بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي ومصر المقاصة اليوم في الدوري المصري الممتاز وملعب اللقاء

وستلعب مباراة النادي الأهلي KORA GOAL ضد نظيره نادي مصر المقاصة اليوم في بطولة الدوري المصري الممتاز في تمام الساعة السابعة ونصف مساءا بتوقيت القاهرة YALLA SHOOT وفي تمام الساعة الثامنة ونصف مساءا بتوقيت السعودية على ملعب السلام.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ومصر المقاصة اليوم في الدوري المصري الممتاز

وستذاع مباراة النادي الأهلي KORA LIVE ضد نظيره نادي مصر المقاصة اليوم في بطولة الدوري المصري الممتاز على قناة "أون سبورت" بتعليق محمد الكواليني وعلى قناة "تايم سبورتس" بتعليق مؤمن حسن.

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بث مباشر لمباراة الأهلي ومصر المقاصة اليوم في الدوري المصري الممتاز

ويقدم موقع "الخليج 365" بث مباشر لمباراة النادي الأهلي ضد نظيره نادي مصر المقاصة اليوم في بطولة الدوري المصري الممتاز ويمكنكم متابعة البث عبر رابط يلا شوت أو Yallho Shoot.

كما يمكنكم متابعة البث المباشر لمباراة النادي الأهلي ضد نظيره نادي مصر المقاصة اليوم في بطولة الدوري المصري الممتاز بجودة أفضل عبر كورة أون لاين و KoRA STAR أو KORA LIVE.

ترتيب الفريقين في الدوري المصري الممتاز

ويتواجد النادي الأهلي KORA ONLINE في المركز الثاني من جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 24 نقطة من أصل 8 مباريات خاضها المارد الأحمر حتى الآن في بطولة الدوري.

بينما يتواجد نادي مصر المقاصة YALLA SHOOT في المركز الخامس عشر من جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 9 نقاط من أصل 10 مباريات خاضها حتى الآن في الدوري.