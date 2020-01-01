رياضة | سولشاير يحدد مدة غياب بوجبا .. وإحتمالية غيابه عن مباراة ليفربول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سولشاير يحدد مدة غياب بوجبا .. وإحتمالية غيابه عن مباراة ليفربول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المدير الفني النرويجي لفريق مانشستر يونايتد تجدد إصابة نجم وسطه الفرنسي الدولي بول بوجبا في الكاحل.

وكشف سولشاير مدة غياب نجمه، والتي ستبلغ عدة أسابيع، حسبما صرح سولشاير لشبكة MUTV الخاصة بمانشستر يونايتد.

وعانى بوجبا من كسر في الكاحل خلال مواجهة الذهاب أمام أرسنال يوم 30 سبتمبر الماضي، وأبعدته طوال الفترة الماضية، حتى عاد يوم 26 ديسمبر في مواجهة البوكسينج داي ضد نيوكاسل.

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وتجددت إصابة بوجبا، قبيل المواجهة الماضية ضد بيرنلي بملعب تيرف مور، الأمر الذي إدعى غيابه عن اللقاء الذي حسمه الشياطين الحمر بهدفين دون رد.

وصرح سولشاير عقب المباراة أن بوجبا سيكون متاحاً لصدام أرسنال اليوم، بيد أن إصابة صاحب الـ 26 عاماً بدت أخطر مما هو متوقع، الأمر الذي سيؤدي لغيابه عدة أسابيع عن الفريق، وفق ما أفادت شبكة مانشستر إيفينينج نيوز.

وسيغيب بوجبا بالتالي عن عدة مواجهات هامة، أبرزها ديربي مانشستر في قبل نهائي كأس الرابطة الإنجليزية، ومواجهة ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز.