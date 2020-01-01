رياضة | ميدو: لن استقبل من تدريب المقاصة وركلة الجزاء نقطة تحول في المباراة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميدو: لن استقبل من تدريب المقاصة وركلة الجزاء نقطة تحول في المباراة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقال ميدو في المؤتمر الصحفي عقب نهاية اللقاء :"أبارك للنادي الأهلي على الفوز، حاولنا خلال اللقاء غلق المساحات على أطراف الأهلي، والضغط على محمود متولي العائد من الإصابة".
وزاد :"صنعنا فرص في الشوط الأول، ولو نجحنا في ترجمتها إلى أهداف الوضع كان سيكون أفضل".
وواصل :"ركلة الجزاء التي احتسبت كانت نقطة تحول في المباراة، والهدف الثاني من هجمة مرتدة نفذها محمد قفشة بطريقة جيدة للغاية".
وأوضح :"أشكر لاعبي المقاصة على المجهود الذي بذلوه في اللقاء، مشيرا إلى أن الحكم المساعد ألغى ركلة جزاء رغم أن حكم المباراة احتسبها وكان أقرب لها".
وأشار :"لن أستقيل من تدريب المقاصة، والنتائج في الدوري المصري متغيرة، ولا يزال هناك دور ثان بأكلمه".
وأكمل :"ليس من طبيعتي الهروب، وسأنسحب عندما أشعر بأن اللاعبون لا ينفذون أفكاري، نملك 12 أو 13 لاعبًا فوق سن الـ30 عاما وهو أمر يؤثر على ثبات التشكيل".
وأتم حديثه :"كثرة النجوم في الفريق نعمة ونقمة ففي حالة الفوز يتم الإشادة باللاعبين، وعندما يتلقى الفريق الخسارة يقولون عليهم انتهوا كرويًا".