رياضة | معلول يؤكد صعوبة مواجهة المقاصة رغم فوز الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر معلول يؤكد صعوبة مواجهة المقاصة رغم فوز الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال علي معلول ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، إن مواجهة مصر المقاصة اليوم كانت صعبة بسبب امتلاك المنافس للاعبين مميزين، مشددا على أن الفريق قام بتصحيح أخطائه بشكل سريع ونجح في إدراك الفوز في الشوط الثاني.

وعاد ليقول: "الأهلي يعاني من الغيابات بسبب الإصابات، بالقطع هي غيابات مؤثرة، ولكن الأهلي يمتلك لاعبين على أعلى مستوى، القائمة تضم 30 لاعبا كلهم في مستوى واحد، ونجحت المجموعة اليوم في تحقيق نتيجة إيجابية أمام خصم قوي وعنيد".

وأردف قائلا: "فضل المدير الفني الدفع بي في مركز الجناح المهاجم بسبب الغيابات الموجودة، ولكن في الشوط الثاني عدت إلى الخط الخلفي، وشارك الأنجولي جيرالدو، ولقد أتى ذلك بثماره ونجحنا في تحقيق في الشوط الثاني بهدفين".

وأنهى حديثه قائلا: "تواجدت في النادي الأهلي لمدة ثلاث سنوات ونصف، كانت فترة سعيدة للغاية، وأتمنى أن أنهي حياتي الكروية داخل القلعة الجمراء، أي لاعب يحلم بذلك، وهدفي وأحلامي ع الأهلي في العام الجديد هو الفوز وحصد كل البطولات التي نشارك فيها".