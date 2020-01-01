رياضة | عاجل- تصريح مثير من فايلر عقب فوز الأهلي على المقاصة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل- تصريح مثير من فايلر عقب فوز الأهلي على المقاصة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأضاف في المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة :"سعيد بتحقيق الفوز وبدء العام الجديد بفوز".
وأضاف :"بدأنا اللقاء بشكل سئ، والمنافس كان لديه فرصتين، والأفضلية كانت له".
وتابع :"الشوط الأول انتهى على واقع التعادل السلبي، والمباراة كانت صعبة للغاية في ظل الغيابات الكثيرة التي نعاني منها".
وأشار :"الهدف الأول الذي سجلنا فتح المباراة ونجحنا في تسجيل الهدف الثاني، وحصد النقاط الثلاث".
وزا :"أحمد حسام ميدو مشاعة كبيرة وله شهرة في أوروباوما حدث في المباراة مجرد انفعالات، وعقب المباراة تصافحنا وانتهى كل شئ".
وأوضح :"في الشوط الثاني دفعنا بتغييرات من أجل زيادة الفاعلية الهجومية، ونجحت في صناعة الفارق، وتحقيق الفوز".
وأتم حديثه :"حسام عاشور لاعب كبير ويمتلك تاريخ كبير مع النادي الأهلي وهو مؤثر معانا وله دور فني معنا".