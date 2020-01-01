رياضة | دكرنس يستضيف بيلا أملا في المربع الذهبى

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دكرنس يستضيف بيلا أملا في المربع الذهبى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هيثم حبيب

تختتم غدا منافسات الجولة الحادية عشرة والأخيرة بالدور الأول لمباريات المجموعة الثالثة حيث تقام ٣ مباريات فى الثانية والنصف عصرا.

دكرنس صاحب المركز السابع يستضيف على ملعبه ووسط جماهيره بيلا صاحب المركز الأخير بالمجموعة وهما الفريقان الصاعدان سويا بالموسم الماضى للقسم الثانى بعدما تضدر بيلا مجموعته بالترقى أمام دكرنس.

دكرنس سيسعى جاهدا لحصد نقاط المباراة الثلاث ليختتم الدور الأول فى المركز الرابع ومصالحة جماهيره بعد الهزيمة التى تعرض لها الفريق بهدف خارج أرضه بالجولة الماضية أمام بلدية المحلة.

وإفتتح دكرنس إنتقالاته الشتوية بضم اللاعب أحمد جمعه مهاجم المريخ والذى لن يتمكن من المشاركة لعدم إكتمال إجراءات تسجيله.

وخاض دكرنس منذ بداية الموسم حتى الأن ١٠ مباريات حيث نجح فى إحراز الفوز فى ٤ مباريات وتعادل فى مباراتين والهزيمة فى ٤ مباريات من بينها هزيمة وحيدة على ملعبه أمام دمنهور.

وسجل دكرنس ٩ أهداف وإستقبلت شباكه ١٠ أهداف وحصد حتى الأن ١٤ نقطة وفى حال الفوز فى مباراة الغد أمام بيلا وهزيمة الرجاء أمام المنصورة سيضمن الفريق ختام الدور الأول بالمركز الرابع بفارق ٦ نقاط خلف المتصدر فاركو.

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وعلى الجانب الأخر يدخل بيلا اللقاء وفى رصيده ٤ نقاط يحتل بها المركز الأخير بالمجموعة حيث لم يحقق الفريق الفوز فى أى مباراة حتى الأن.

ويواجه الفريق منذ بداية الموسم العديد من المشاكل المادية والإدارية وهى ما أدت إلى رحيل أغلب العناصر الأساسية عن صفوف الفريق والتى ستغيب عن مواجهة الغد.

وحصد الفريق حتى الأن ٤ نقاط من ٤ تعادلات و ٦ هزائم ويعتبر هو ثانى أضعف خط دفاع بالمجموعة حيث إستقبلت شباكه ١٦ هدف فيما سجل ٤ أهداف فقط.

ويسعى بيلا لتحقيق مفاجئة على عكس المتوقع والعودة بثلاث نقاط ليبتعد بها عن المركز الأخير بالمجموعة وإحياء أماله مع بداية الدور الثانى من أجل محاولة الهروب من منطقة الهبوط حتى وإن كان الوضع رقميا متأزم بعض الشئ.

وتقام فى نفس توقيت مباراة دكرنس وبيلا مباراتين أخرتين حيث يستضيف غزل المحلة على ملعبه فريق الأوليمبى فيما يحل الرجاء ضيفا على المنصورة.

وفيما يلى ترتيب المجموعة الثالثة بدورى القسم الثانى قبل مواجهات الغد:

١- فاركو ٢٣ نقطة

٢- غزل المحلة ٢٠ نقطة

٣- دمنهور ١٨ نقطة

٤- الرجاء ١٦ نقطة

٥- بلدية المحلة ١٦ نقطة

٦- الحمام ١٥ نقطة

٧- دكرنس ١٤ نقطة

٨- أبوقير للأسمدة ١٣ نقطة

٩- المنصورة ١٣ نقطة

١٠- الأوليمبى ١١ نقطة

١١- مالية كفرالزيات ٥ نقاط

١٢- بيلا ٤ نقاط