رياضة | مانشستر سيتي يقهر إيفرتون.. ووست هام يسحق بورنموث في الدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مانشستر سيتي يقهر إيفرتون.. ووست هام يسحق بورنموث في الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح فريق مانشستر سيتي في تحقيق الفوز على حساب فريق إيفرتون بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الاتحاد ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرون من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

أهداف مباراة مانشستر سيتي ضد ايفرتون :-

وسجل اللاعب البرازيلي جابريل جيسوس هدفين فريق مانشستر سيتي في المباراة، بينما أحرز البرازيلي الآخر ريتشارلسون هدف ايفرتون الوحيد في اللقاء بالشوط الثاني بعد تمريرة من تيو والكوت البديل.

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نتيجة مباراة نوريتش سيتي ضد كريستال بالاس :-

وتعادل فريق نوريتش سيتي مع فريق كريستال بالاس بنتيجة هدف مقابل هدف على ملعب الكناري، حيث استمر اللاعب الشاب كانتويل لاعب الفريق الأصفر في التسجيل بمرمى الخصوم.

نتيجة مباراة وست هام ضد بورنموث :-

وحقق فريق وست هام يونايتد فوزا كبيرا على فريق بورنموث بنتيجة أربعة أهداف مقابل لا شيء في المباراة التي أقيمت على ملعب لندن في المباراة الأولى لديفيد مويس مدرب الفريق اللندني الجديد بعد رحيل بيلجريني.