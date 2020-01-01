رياضة | الأهلي لا يرحم.. المقاصة الضحية التاسعة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي لا يرحم.. المقاصة الضحية التاسعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق الأهلي فوزه التاسع على التوالي في مسابقة الدوري المصري بعدما تخطى عقبة ضيفه مصر المقاصة بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت على ستاد السلام، ضمن مباريات الجولة الحادية عشر من عمر المسابقة.

ويدين الأهلي بهذا الفوز لنجميه علي معلول الذي سجل الهدف الأول في الدقيقة ٧٣، ومحمد مجدي "قفشة" الذي أحرز الهدف الثاني في الدقيقة ٨٠.

الشوط الأول

أجرى رينيه فايلر المدير الفني للأهلي عدة تغييرات على تشكيل الأهلي حيث دفع بعلي معلول في مركز الجناح الأيسر بدلا لجونيور أجاي المصاب، وأحمد فتحي في مركز الظهير الأيسر ومحمد هاني في الجبهة اليمنى، فيما تولى مروان محسن قيادة خط الهجوم.

بداية اللقاء كانت قوية من جانب فريق مصر المقاصة حيث تسلم عمرو مرعي كرة بينية رائعة من وسط الملعب جعلته منفردًا بمحمد الشناوي حارس الأهلي لكنه سددها بجوار القائم الأيسر لحارس الفريق الأحمر.

وفي الدقيقة ٧ تهيأت الكرة لمحمد مجدي "قفشة" في أول المحاولات الهجومية للأهلي فبدلًا من تسديدها فضل تمريرها لمروان محسن لينقض عاصم سعيد ويبعد الكرة عن منطقة جزاء فريقه.

ومن عمل جماعي رائع وصلت لمحمد مجدي قفشة من الناحية اليسرى في الدقيقة ١٥ ليسددها أعلى عارضة محمود حمدي حارس مصر المقاصة.

وفي الدقيقة ٢١ انطلق محمد مسعد من الناحية اليسرى مرواغًا أحمد فتحي وسقط في منطقة الجزاء مطالبًا حكم اللقاء أمين عمر بركلة جزاء لكن الحكم طالب باستئناف اللعب.

وحصل أليو ديانج على ركلة حرة مباشرة في الدقيقة ٢٣ من على حدود منطقة الجزاء سددها محمد مجدي "قفشة" بشكل متقن لكنها مرت بقليل على يمين الحارس محمود حمدي وتضيع فرصة خطيرة للأهلي.

ووصلت الكرة في الدقيقة ٣٠ إلى شيمس بيكلي داخل منطقة الجزاء منفردًا بمحمد الشناوي الذي تصدى لها ببراعة وأنقذ مرماه من فرصة خطيرة، ليهدر بعدها مروان محسن كرة رأسية وصلته من علي معلول.

وانطلق عمرو السولية في وسط الملعب مع حلول الدقيقة ٣٦ ومرر الكرة لمحمد مجدي "قفشة" ومنه لأحمد الشيخ داخل منطقة الجزاء الذي سدد الحرة أعلى عارضة أصحاب الأرض.

وفي الدقيقة ٣٩ اعترض سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بفريق الأهلي على قرار أمين عمر الذي رفض احتساب ركلة حرة لصالح أحمد الشيخ ويحتسب لعبة أخرى لأحمد محسن لشهر الحكم البطاقة الصفراء في وجه مدير الكرة.

وانطلق المالي أليو ديانج في الدقيقة ٤٠ من وسط الملعب ليتوغل داخل منطقة جزاء المقاصة وينفرد بمحمود حمدي حارس المقاصة لكنه سدد الكرة بجوار القائم الأيمن مهدرًا فرصة إحراز هدف محقق للأهلي. Advertisements

ومرت الدقائق المتبقية القليلة من عمر الشوط الأول لينتهي بالتعادل السلبي بدون أهداف.

الشوط الثاني

ومع انطلاق صافرة الشوط الثاني وضحت الرغبة لدى لكلا الفريقين في إحراز هدف التقدم لكن الرغبة وحدها لم تكن كافية، ليحصل محمد قفشة على البطاقة الصفراء بعد تدخل قوي على مصطفى شبيطة.

وفي الدقيقة ٥٥ مرر محمد هاني كرة عرضية من الناحية اليمنى ليقابلها عمرو السولية بضربة رأسية متقنة لكن محمود حمدي حارس المقاصة ارتدى قفاز الإجادة وأنقذ مرماه من فرصة خطيرة.

واستمر ضغط الأهلي حيث انفرد مروان محسن بمحمود حمدي حارس المقاصة بعدما وصلته الكرة من مدافع أصحاب الأرض ليسددها قوية لكن حمدي تصدى بها ببراعة ومنقذًا فريقه من فرصة استقبال الهدف الأول.

وفي الدقيقة ٥٧ دفع فايلر المدير الفني للأهلي بالثنائي وليد سليمان وجيرالدو دا كوستا بدلًا من أحمد الشيخ ومحمد هاني، ليرد عليه ميدو بإشراك حسني فتحي بديلًا للأثيوبي شيمس بيكلي.

وسدد عمرو السوبي في الدقيقة ٦١ كرة من على حدود منطقة جزاء المقاصة لكنها مرت ضعيفة على يمين الحارس محمود حمدي دون أي خطورة، ثم تسديدة ثانية من وليد سليمان لكنه ذهبت في أحضان حارس المقاصة.

وفي الدقيقة ٧٣ احتسب أمين عمر حكم اللقاء ركلة جزاء بعدما لمست كرة أحمد ياسين مدافع مصر المقاصة لم يتردد في احتسابها لينفذها علي معلول داخل الشباك محرزًا الهدف الأول للأهلي.

بعد الهدف الأول للأهلي سدد محمد مجدي قفشة الكرة لترتطم بمدافع المقاصة ويتصدى لها محمود حمدي في الدقيقة ٧٧ ويحولها إلى ركلة ركنية، ليجري ميدو تغييره الثاني بالدفع بباولن فوافي.

وفي الدقيقة ٨٠ مرر أليو ديانج كرة بينية رائعة لمحمد مجدي "قفشة" ليسددها قوية داخل الشباك معلنًا الهدف الثاني للمارد الأحمر.

بعد الهدف الثاني مرر محمد قفشة الكرة بينية بين أقدام مدافع المقاصة لوليد سليمان الذي سدد الكرة لكن محمود حمدي تصدى لها.

وفي الدقيقة ٨٣ احتسب أمين عمر ركلة جزاء لصالح ميدو جابر لكن محمود أبو الرجال الحكم المساعد أبلغ حكم الساحة بأن الكرة لمست يد ميدو جابر قبل اصطدامه برامي ربيعة ليقرر أمين عمر إلغاء القرار واحتساب الكرة ضربة حرة لصالح الأهلي، ليجري فايلر التغيير الأهلي للفريق الأحمر بالدفع بحسام عاشور بدلًا من محمد مجدي "قفشة".

ولم تشهد الدقائق المتبقية أي تغيير في النتيجة لتنتهي المباراة بفوز الأهلي بهدفين دون رد.

وبهذا الفوز رفع الأهلي رصيده إلى ٢٧ نقطة محتلًا صدراة ترتيب المسابقة، فيما تجمد رصيد مصر المقاصة عند ٩ نقاط في المركز الخامس عشر.