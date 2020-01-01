رياضة | الألومنيوم بين طموح العودة للممتاز وسخونة المنافسة في الصعيد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الألومنيوم بين طموح العودة للممتاز وسخونة المنافسة في الصعيد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتهت منافسات الدور الأول، بالمجموعة الأولى بدوري القسم الثاني، والتي شهدت منافسة شرسة حتى الأسبوع الأخير من منافسات الدور الأول، والتي انتهت بتواجد أربعة فرق يتنافسون على مقدمة جدول المسابقة.

الألومنيوم يعد أقرب الفرق التي يمكنها احتلال صدارة المجموعة الأول، مع بداية منافسات الدور الثاني من المسابقة، لاسيما وأنه سيواجه نادي الفيوم بملعب ووسط جمهوره، والفوز يعني تصدره للمجموعة حال تعثر البنك الأهلي وبنى سويف، لاسيما انه يحتل المركز الثالث بجدول المسابقة، برصيد 22 نقطة بفارق نقطتين عن المركز الأول الذي يحتله البنك الأهلي، ونقطة عن المركز الثاني الذي يحتله بني سويف.

نادي الألومنيوم صاحب التاريخ الكبير، والذي تأسس عام 1962، بدأ موسمه بالتعاقد مع ياسر الكناني لتولي القيادة الفنية للفريق، رغبة في تحقيق حلم الصعود للممتاز، وياتي الكناني صاحب ال48 صاحب الخبرات التدريبية مع

اندية الزرقا، بلقاس، الرجاء، المنصورة، ليؤكد حرص إدارة النادي على توفير الامكانيات لتحقيق حلم التأهل للممتاز

نوعية وفئات التعاقدات

واعتمدت خطة إدارة نادي الألومنيوم هذا الموسم على تحديد قيمة التعاقدات، ووضع سقف محدد لصفقات الفريق هذا الموسم.

يقول صلاح صالح، مدير عام نادي الألومنيوم، والمشرف العام على الفريق، المدير الاداري للفريق، إن التعاقدات هذا الموسم، تم تقسيمها الي ثلاث فئات، الفئة الأولى يتراوح مبلغ التعاقد الخاص بها من70الي 90الف جنية، اما الفئة الثانية، فيتراوح مبلغ التعاقد من90الي110الف جنية، والفئة الثالثة، يتراوح مبلغ التعاقد الخاص بها من120الي130الف جنيه، موضحا أن تحديد المبالغ الخاص باللاعبين يتم بالتنسيق مع المدير الفني للفريق.

استطاع الجهاز الفني التعاقد مع أكثر من17 لاعب جديد، بسقف تعاقدات 120 الف جنيه، رغبة من إدارة النادي في تكوين فريق قوي قادر على المنافسة والصعو، ليتوجه الفريق قبيل بداية المنافسات الرسمية لمدينة المنصورة للدخول في معسكر اعداد وخوض عدة مباريات ودية لتجهيز اللاعبين، ثم انتقل بعدها للقاهرة لاستكمال معسكره قبل العودة لنجع حمادي استعدادا لمواجهة الفيوم بمستهل بطولة الدورى.

بداية غير جيدة

بدأ فريق الألومنيوم موسمه، بهزيمة غير متوقعه من فريق نادي الفيوم، بهدفين مقابل هدف، بعد أن تقدم الفريق بهدف، واستطاع الفريق الفيومى، خطف الفوز في الدقائق الاخيرة من المباراة، ليخسر الفريق الحمادي أولى مبارياته خارج ملعبه.

يعود الفريق الحمادي، ويحقق الفوز على نادي المنيا في ثاني مبارياته، بهدفين مقابل هدف، ثم يخسر خارج ملعبهفي ثالث مواجهات بالدوري، أمام تليفونات بني سويف، بهدف دون ر.

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الفوز على المتصدر

في رابع مواجهات فريق الألومنيوم، استطاع الفريق تحقيق المعادلة الصعبة، بالفوز على فريق بني سويف، متصدر المجموعة في ذلك الوقت، بهدف دون رد، والحاق فريق بني سويف بأول هزيمة له هذا الموسم، وفي الجولة الخامسة يخسر الألومنيوم أمام البنك الأهلي بملعب الأخير، بهدفين مقابل هدف، ويعود بعدها ليحقق الفوز على بترول أسيوط بثنائية نظيفة، ثم الفوز على طهطه خارج ملعبه بهدفين دون رد، ليواصل بعدها الانتصارات، ويحقق فوز كبير على الإعلاميين، بثلاثية نظيفة، بالأسبوع الثامن، ثم يتعثر بالتعادل مع شبان قنا، بملعب الأخير بدون أهداف، ليعود بعدها ويحقق انتصارين متتاليين، على ديروط بهدفين مقابل هدف، وعلى سوهاج بنفس النتيجة، ليختم مبارياته بالدور الأول، باحتلاله المركز الثالث، برصيد 22 نقطة.

أبرز اللاعبين

يمتلك الفريق مجموعة من اللاعبين المميزين أصحاب الخبرة والمهارة، من بينهم اغاثون ميلاد، هداف الفريق برصيد أهداف، ومحمود الشربينى، لاعب وسط مهاجم ورصيده هدفين، ومؤمن محسن وعبد المجيد ياسين، لاعبا وسط الفريق، فضلا عن ابناء النادي النجمي محمود نجاح ظهير أيسر الفريق، ومصطفى ناصر صانع الألعاب.

الجهاز الفني للألومنيوم

ويضم الجهاز الفني لفريق الألومنيوم كلا من ياسر الكناني مدير فني، وعمرو عبد الجواد مدرب عام، ومحمد أبو جبل مدرب مساعد، وأشرف عبد الوارث مدربا لحراس المرمى، وسيد قاسم إدارى، وأحمد عزت أخصائي اصابات وأحمد جميل أخصائي علاج طبيعي.

ارقام الألومنيوم

لعب فريق الألومنيوم 11 مباراة خلال منافسات الدور الأول، حقق الفوز في7 مباريات، وتعادل في مباراة وخسر 3 مباريات، يمتلك الفريق أقوى خط هجوم بالتساوي مع فريق البنك الأهلي برصيد14 هدف، بينما يمتلك ثالث خط دفاع، باستقبال 7 اهداف بالتساوي مع شبان قنا.

ترتيب المجموعة الأولى

1- البنك الأهلي 24 نقطة

2- بنى سويف 23 نقطة

3- الألومنيوم 22 نقطة

4- شبان قنا 19 نقطة

5- تليفونات بني سويف 16 نقطة

6- المنيا 15 نقطة

7- بترول أسيوط 14 نقطة

8- الإعلاميين 14 نقطة

9- الفيوم 13 نقطة

10- سوهاج 12 نقطة

11- ديروط 5 نقاط

12- طهطا 4 نقاط