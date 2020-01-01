رياضة | الفتح ينهي أحلام الاتحاد بثنائية قاتلة في كأس خادم الحرمين الشريفين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الفتح ينهي أحلام الاتحاد بثنائية قاتلة في كأس خادم الحرمين الشريفين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خطف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح بطاقة التأهل إلى دور الـ8 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، بعدما جقق فوزا ثمينا على نظيره الاتحاد، بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهم مساء اليوم الأربعاء، في دور الستة عشر من البطولة.

وافتتح المغربي كريم الأحمدي أهداف المباراة لصالح الاتحاد بتمريرة حاسمة استقرت في شباك الفتح عند الدقيقة 13.

وأدرك الهولندي ميتشيل تي فريدي هدف التعادل للفتح من داخل منطقة الجزاء ليضعها في شباك الاتحاد عند الدقيقة 15.

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ونجح حمدان الشمراني في إحراز هدف التأهل للفتح عند الدقيقة 89، ليعلن الحكم انتهاء المباراة بفوز الفتح على الاتحاد بهدفين مقابل هدف.

وبهذا الفوز ضرب الفتح موعدا مع نظيره أبها، ضمن منافسات دور ال8 من كأس خادم الحرمينين الشريفين.

يذكر أن الاتحاد كان قد توج بلقب كأس الملك لموسم 2018 على حساب نظيره الفيصلي، فيما حصد وصافة البطولة لعام 2019 بعدما سقط أمام التعاون.