رياضة | منتخب السيدات يضم محترفتان بالدوري الأمريكي استعدادا لمواجهة المغرب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر منتخب السيدات يضم محترفتان بالدوري الأمريكي استعدادا لمواجهة المغرب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر الجهاز الفني لمنتخب مصر لكرة القدم النسائية تحت 20 سنة ضم رنا هشام ونازلي رمضان المحترفتان بالدوري الامريكي لمعسكر المنتخب المقرر انطلاقه السبت المقبل ويستمر حتي يوم الاربعاء ضمن استعدادات منتخبنا الوطني لمواجهة المغرب في تصفيات كاس العالم في اللقاء المقرر له يوم الجمعة 17 يناير الجاري .

وبذلك يضم المنتخب الوطني ثلاثة محترفات بالدوري الامريكي الثنائي رنا ونازلي إضافة إلي نادية رمضان

و يضم المعسكر 27 لاعبة فرح سمير و حبيبة خالد والهام هاني ونادين غازي وندا عماد و ايمان حسن ودانا ندي وهنا وجيه ويارا ياسر وهدي شكري واسراء فرج وامل ناصر وشروق ابراهيم وندي ابراهيم ومروة طلعت وسيلينا صاروفيم وليلي شريف وليلي زاهر ونادية رمضان ورنا هشام ونازلي رمضان وبسمة محمد ونادين الشافعي ويشهد المعسكر انضمام الرباعي ملك شوكت وندا خالد وملك تامر وجيدا المستكاوي لقائمة المنتخب .