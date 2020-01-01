رياضة | تشكيل مانشستر يونايتد الرسمي ضد آرسنال| مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وأرسنال بث مباشر في الدوري الإنجليزي الممتاز

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أعلن المدرب النرويجي أولي جونار سولشاير المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام فريق أرسنال في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الإمارات ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرون من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-

حراسة المرمى : ديفيد دي خيا.

خط الدفاع : وان بيساكا - ماجوير - ليندلوف - لوك شاو.

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خط الوسط : فريد - لينجارد - ماتيتش - جيمس - مارسيال.

خط الهجوم : ماركوس راشفورد.

وكان فريق مانشستر يونايتد قد نجح في تحقيق الفوز في مباراته الأخيرة على حساب فريق بيرنلي بنتيجة هدفين مقابل لا شيء في المباراة التي أقيمت على ملعب تيرف مور.

وغاب اللاعب الفرنسي عن صفوف مانشستر يونايتد لما يقارب الشهرين، وعاد للمشاركة خلال شوط وحيد ضد نيوكاسل وتعرض لإصابة جديدة بعد هذا اللقاء.

يذكر أن بعض التقارير الإنجليزية كانت قد أشارت إلى رفض مانشستر يونايتد رحيل بول بوجبا خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية، وان النادي متمسك به خلال هذا الموسم.