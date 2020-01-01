رياضة | تشكيل آرسنال الرسمي ضد مانشستر يونايتد| مشاهدة مباراة أرسنال ومانشستر يونايتد بث مباشر اليوم في الدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشكيل آرسنال الرسمي ضد مانشستر يونايتد| مشاهدة مباراة أرسنال ومانشستر يونايتد بث مباشر اليوم في الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن ميكيل أرتيتا المدير الفني لفريق أرسنال عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام فريق مانشستر يونايتد في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الإمارات ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرون من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-

حراسة المرمى : لينو.

خط الدفاع : ماتليند نيلس - سوكراتيس - ديفيد لويز - كولاسيناك.

Advertisements

خط الوسط : توريرا - تشاكا - مسعود اوزيل.

خط الهجوم : نيكولاس بيبي - اوباميانج - لاكازيت.

وتولى ارتيتا قيادة تدريب ارسنال في الفترة الأخيرة بعد رحيل المدرب الإسباني اوناي إيمري بسبب سوء النتائج في بطولتي الدوري الإنجليزي الممتاز والدوري الأوروبي.

وتعادل أرسنال مع فريق بورنموث في مباراة ارتيتا الاولى، بينما تلقى هزيمة قاسية في ديربي لندن أمام فريق تشيلسي بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد في المباراة الثانية.