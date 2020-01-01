رياضة | تعرّف على مشوار فريق النجوم في 10 جولات بالقسم الثاني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرّف على مشوار فريق النجوم في 10 جولات بالقسم الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النجوم، لختام مباريات الدور الأول للمجموعة الثانية،من دوري القسم الثاني، بلقاء الزرقا على ملعب النجوم 6 أكتوبر يوم السبت القادم .

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" حصاد النجوم خلال 10 مباريات في التقرير التالي ..

خاض فريق النجوم 10 مباريات ، حصد خلالهم 11 نقطة محتلا المركز التاسع ، حقق الفوز في مباراتين ،وتعادل في 5 مباريات، وتلقى الهزيمة في 3 مباريات ٠

ويرصد الخليج 365 الرياضي كشف حساب وحصاد النجوم خلال 10 مباريات، خاضهم الفريق منذ بداية الموسم الحالي.

أرقام فريق النجوم

حقق النجوم الفوز في مباراتين فقط، أحدهما صعبا فوزا على ملعبه على فريق منتخب السويس بهدف نظيف، وفوز آخر خارج ملعبه على فريق كوكاكولا بأربعة أهداف دون رد.

وتعادل في 5 مباريات، منهم مباراتين على ملعبه بهدف لكل منهما، مع فريق الترسانة وجمهورية شبين، وثلاث تعادلات خارج ملعبه، أمام المريخ 1-1

كما تعادل بدون أهداف مع القناة والداخلية.

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وتلقى، النجوم، الهزيمة في 3 مباريات، منهم خسارتان في ملعبه من النصر بهدف، ومن سيراميكا بهدفين مقابل هدف، وتلقى مرخراً الهزيمة خارج ملعبة من فريق بتروجت بهدفين دون رد.

أهداف فريق النجوم

أحرز النجوم 9 هدف منهم 4 على أرضه، مقابل 5خارج ملعبة، وسكنت شباكه 8 أهداف منهم 5 على ملعبه ، مقابل 3 على خارج ملعبه.

يتصدر هدافي الفريق، اللاعب محمود صابر برصيد5 أهداف، وهدف لكل من أحمد غريب وأحمد سعيد وإسلام هشام ومحمد أبو شعيع.

تولى القيادة الفنية لفريق النجوم 3 مدربين، منذ بداية الموسم وهم، رمضان السيد حتى الأسبوع الثامن ثم سعد فاروق ، ثم أحمد عيد عبد الملك، قائماً بعمل المدير الفني.

ترتيب المجموعة الثانية

1- سيراميكا 24 نقطة

2- القناة 18 نقطة

3- الداخلية 16 نقطة

4- منتخب السويس 16 نقطة

5- جمهورية شبين 14 نقطة

6- النصر 14 نقطة

7- كوكاكولا 13 نقطة

8- بتروجت 12 نقطة

9- النجوم 11 نقطة

10- الترسانة 9 نقاط

11- المريخ 6 نقاط

12- الزرقا 4 نقاط