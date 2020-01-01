رياضة | جماهير الأهلي تهاجم ميدو.. تعرف على التفاصيل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جماهير الأهلي تهاجم ميدو.. تعرف على التفاصيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قامت جماهير النادي الأهلي الحاضرة في مباراة الفريق ضد مصر المقاصة، بمهاجمة أحمد حسام ميدو المدير الفني للمقاصة، بسبب إضاعة لاعبيه للوقت بالمباراة.

واشتبك ميدو، مع السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي، بسبب اعتراض الأخير على تصرفات لاعبو المنافس وتعمد إهدار الوقت.

ونال ميدو، العديد من السباب والانتقاد من قبل الجماهير الحاضرة لمؤازرة المارد الأحمر، من أجل حث لاعبيه على مواصلة اللعب.

ويتعادل مصر المقاصة مع الأهلي، سلبيًا بدون أهداف بالمباراة المُقامة على ملعب السلام ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من الدوري المصري الممتاز.