- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن رايت: مشاركة موستافي امام المان يونايتد تقلقني والان مع التفاصيل
الأربعاء 1 يناير 2020
كشف أسطورة فريق أرسنال الإنكليزي إيان رايت عن قلقه بشأن مشاركة الألماني شكودران موستافي امام مانشستر يونايتد، ضمن منافسات الجولة الـ 21 من عمر بطولة الدوري الإنكليزي الممتاز.
ونشرت صحيفة مترو البريطانية تصريحات رايت التي اتت كالاتي: "أرسنال لديه فرصة أمام مانشستر يونايتد، ما رأيناه في مباراة تشيلسي يدل على أن الغانرز يحاول الاعتياد على الأسلوب الجديد".
وأضاف: "تشامبرز لن يشارك بسبب الإصابة، هل سيلعب موستافي؟ هذا شيء من شأنه أن يقلقني، مان يونايتد سيكون واثقًا من اللعب أمام المدفعجية بسبب أسلوب الأخير الجديد، لأنهم سوف يستمرون في اللعب به لمعرفة ما إذا كانوا يمكنهم الاعتماد عليه".
واختتم: "هل سيكونون قادرين على إيقاف لاعبين مثل راشفورد، مارسيال وجيمس؟، لست متأكدًا من هذا الأمر".
كانت هذه تفاصيل خبر رايت: مشاركة موستافي امام المان يونايتد تقلقني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.