رايت: مشاركة موستافي امام المان يونايتد تقلقني

الأربعاء 1 يناير 2020

كشف أسطورة فريق ​أرسنال​ الإنكليزي ​إيان رايت​ عن قلقه بشأن مشاركة الألماني شكودران موستافي امام ​مانشستر يونايتد​، ضمن منافسات الجولة الـ 21 من عمر بطولة ​الدوري الإنكليزي​ الممتاز.

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ونشرت صحيفة مترو البريطانية تصريحات رايت التي اتت كالاتي: "أرسنال لديه فرصة أمام مانشستر يونايتد، ما رأيناه في مباراة تشيلسي يدل على أن الغانرز يحاول الاعتياد على الأسلوب الجديد".

وأضاف: "تشامبرز لن يشارك بسبب الإصابة، هل سيلعب موستافي؟ هذا شيء من شأنه أن يقلقني، مان يونايتد سيكون واثقًا من اللعب أمام المدفعجية بسبب أسلوب الأخير الجديد، لأنهم سوف يستمرون في اللعب به لمعرفة ما إذا كانوا يمكنهم الاعتماد عليه".

واختتم: "هل سيكونون قادرين على إيقاف لاعبين مثل راشفورد، مارسيال وجيمس؟، لست متأكدًا من هذا الأمر".