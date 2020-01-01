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شكرا لقرائتكم خبر عن اقتراب نجمي ريال مدريد من الرحيل هذا الموسم والان مع التفاصيل
الأربعاء 1 يناير 2020
ذكر موقع "le10 sport” الفرنسي إقتراب رحيل نجمي ريال مدريد الظهير الأيسر مارسيلو وأفضل لاعب في العالم السابق لوكا مودريتش بعد الظهور السئ الذي ظهرو عليه هذا الموسم .
ويرغب المدير الفني زين الدين زيدان في بيع اللاعبين الأثنين لتكوين جيل جديد يعتمد علي الشباب لتغيير دم الفريق الذي قد نجح في جلب البطولات في الولاية الأولي لزيزو مع الفريق .
ويعتمد زيدان هذا الموسم علي اللاعب الشاب فالفيردي مكان لوكا مودريتش ويقدم مستوي كبير مع الفريق ، بينما يقحم الظهير الأيسر ميندي مكان مارسيلو وهو مايفتح باب الرحيل أمام مودريتش ومارسيلو.
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