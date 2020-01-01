شكرا لقرائتكم خبر عن الفرق الأكثر تحقيقاً للنقاط في العقد الأخير بالكالتشيو والان مع التفاصيل

الأربعاء 1 يناير 2020 عقد من الزمان مر من مسابقة الدوري الايطالي ،10 أعوام بالتمام و الكمال منذ2010 الي 2020، الذي شهد يوفنتوس كبطل الرواية الاعظم في هذه المسابقة الكبير خلال العقد ، حقق السيدة العجوز لقب الاسكوديتو في ثمان سنوات متتالية بينما اكتفي كلا من ميلان وانتر ميلان بتحقيق البطولة في مناسبة واحدة فقط

Advertisements دعونا نكتشف الترتيب من حيث النقاط في السنوات العشرة الاخيرة من الدوري الإيطالي. يحتل يوفنتوس المركز الأول برصيد 852 نقطة. يحتل نابولي المركز الثاني برصيد 744 نقطة . يحتل روما المركز الثالث برصيد 733نقطة. يحتل انتر ميلانو المركز الرابع برصيد658 نقطة. يحتل ميلان المركز الخامس برصيد 655 نقطة.

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