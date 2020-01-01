شكرا لقرائتكم خبر عن السيتي يستضيف إيفرتون بتشكيل ناري والان مع التفاصيل

الأربعاء 1 يناير 2020 أعلن الجهاز الفني لفريق مانشستر سيتي تشكيل مباراة الليلة أمام نظيره إيفرتون، حيث فلسفة الداهية جوارديولا، ضمن مواجهات الجولة ٢١ من البريميرليج على ملعب "الاتحاد".

جاء تشكيل مانشستر سيتي على النحو التالي حراسة المرمى: كلاوديو برافو Advertisements خط الدفاع: بينجمامين ميندي، إريك جارسيا، فرنادينيو، جواو كانسيلو. خط الوسط: جوندوجان، رودريغيو هيرنانديز، كيفين دي بروين. خط الهجوم: فيل فودن، جابرييل جيسوس، رياض محرز. ويحتل مانشستر سيتي المرتبة الثالثة برصيد ٤١ خلف الوصيف ليستر سيتي صاحب ٤٥ نقطة ويبتعد بفارق إحدى عشرة نقطة عن الصدارة، بينما يتواجد إيفرتون بالمركز العاشر ٢٥ نقطة.

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