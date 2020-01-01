غداً.. ديجان كولوسيفسكي نجم بارما  في تورينو  للتوقيع مع يوفنتوس

الأربعاء 1 يناير 2020

سيحل الموهبة السويدى ديجان كولوسيفسكي نجم بارما ، المعار من اتالانتا ، غدا في مدينة تورينو الايطالية ، لإجراء الكشوفات الطبية في عيادات جي التابعة لنادى يوفنتوس الايطالي ،قبل توقيع العقود بشكل رسمي مع السيدة العجوز.



الجناح السويدى كولوسيفسكي صاحب 19 عام سينتقل من اتالانتا الايطالي الي يوفنتوس الايطالي مقابل 35مليون يورو بالإضافة إلي 9مليون يورو في صورة حوافز ، وسيوقع الجناح المعار لبارما لمدة 5سنوات مقابل مليوني ونصف يورو سنوياً. ديجان كولوسيفسكي سيبقي مع بارما لنهاية العام علي سبيل الإعارة ع أن يلتحق بالسيدة العجوز بداية من الموسم المقبل .

ديجان في النصف الأول من مسابقة الكالتشيو سجل5 اهداف وصنع 7 اهداف مع بارما.