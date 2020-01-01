شكرا لقرائتكم خبر عن هداف ساوثهامبتون يعادل ميسي والان مع التفاصيل

الأربعاء 1 يناير 2020 يقدم مهاجم ليفربول السابق وساوثهامبتون الحالي موسم أكثر من رائع بتسجيله الأهداف ومنافسته القوية لجيمي فاردي علي هداف الدوري الأنجليزي الممتاز .

وواصل داني أنجز تألقه ليسجل هدف في مباراة توتنهام الجارية الآن وبذلك يصل إلي الهدف رقم ١٣ ليعادل أفضل لاعب في العالم ليونيل ميسي والذي سجل هو الآخر ١٣ هدفاً في الليجا حتي الآن . ويواصل ساوثهامبتون صحوته والنتائج الإيجابية التي قد تنقذه من وجوده في قاع جدول ترتيب البريمرليج ومواصلة المشوار مع المنقذ داني أنجز سيبتعد الفريق عن الهبوط لدوري الدرجة الأولي .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هداف ساوثهامبتون يعادل ميسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.