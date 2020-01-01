اخبار الرياضه

كارثة تضرب تشيلسي 

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محمد حسين 0 تبليغ

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الأربعاء 1 يناير 2020

تعثر تشيلسي أمام نظيره برايتون بالتعادل الإيجابي ١/١ في المباراة التي جمعتهم ببعض اليوم في الأسبوع الحادي والعشرون ضمن منافسات بطولة الدوري الأنجليزي الممتاز 

وأعلن البلوز اليوم الأربعاء عن خسارة مالية كبيرة في عام ٢٠١٩ قدرها ١١٤ مليون يورو ! بسبب إصرافهم الكبير في إبرام الصفقات وعدم لعبهم لبطولة الموسم الماضي .

ويحتل تشيلسي المركز الرابع برصيد ٣٦ نقطة بعد تعادل اليوم أمام برايتون ويستمر لامبارد في نزيف النقاط أمام الفرق الصغيرة هذا الموسم .

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