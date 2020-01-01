شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على لاعب الشهر في مانشستر يونايتد والان مع التفاصيل

الأربعاء 1 يناير 2020 أعلن فريق مانشستر يونايتد أن مهاجم الفريق الشاب "ماركوس راشفورد" قد توج بأفضل لاعب في شهر ديسمبر داخل النادي بعد إحرازه الأهداف وصناعة الفرص .

وينتظر مانشستر يونايتد مباراة قوية عندما يواجه نظيره أرسنال الأنجليزي في الأسبوع الواحد والعشرون في إطار منافسات الدوري الأنجليزي الممتاز "البريمرليج" ويحتل مانشستر يونايتد المركز الخامس برصيد ٣١ نقطة حيث يشهد اليونايتد هذا الموسم تحت قيادة المدرب الشاب سولشاير تخبط في الأداء وعدم إستقرار في المستوي

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