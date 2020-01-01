واتفورد يواجه وولفرهامبتون بالضربة القاضية

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الأربعاء 1 يناير 2020 أعلن الجهاز الفني لفريق واتفورد الإنجليزي بقيادة مدربه "نايجل بيرسون" تشكيل مباراة الليلة أمام وولفرهامبتون، ضمن مواجهات الجولة ٢١ من عمر البريميرليج، حيث المباراة المقرر إقامتها بالخامسة مساء على ملعب "فيكارج رود".

جاء تشكيل واتفورد على النحو التالي: Advertisements حراسة المرمى: فوستر. خط الدفاع: كيمو فيمنيا، كريغ كانكارت، كريستيان، كريغ داتسون. خط الوسط: عبد الله دوكوري، كابو، جيرارد دولوفيو، ناثنيال شالوباه، إسماعيلا سار. خط الهجوم:تروي ديني.

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