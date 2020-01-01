- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. يوم ابراهيموفيتش في ميلان والان مع التفاصيل
الأربعاء 1 يناير 2020
سيهبط المهاجم السويدي زلاتان ابراهيموفيتش علي مدينة ميلانو صباح الغد، لإجراء الكشوفات الطبية في عيادات مادونينا الخاصة بنادى ميلان الإيطالي، ومن ثم الذهاب الي كازا ميلان مقر الروسونيري لتوقيع عقد لمدة 6 اشهر ، مع إمكانية تمديد التعاقد لمدة عام اخر في حالة مشاركته في 50٪ من مباريات الفريق وتسجيل عدد محدد من الأهداف متفق عليه في العقد المبرم بين الجانبين.
بعد الانتهاء من الكشوفات الطبية وتوقيع العقود والالتحاق بالفريق بصورة رسمية ، سيتدرب مباشرة مع الفريق في تدريبات مع بعد الظهيرة وبالتالي سيكون الظهور الأول من جديد للمهاجم السويدي بقمصان ميلان.
الجدير بالذكر أن السلطان السويدى انتقل الي ميلان الإيطالي بعد غياب 7اعوام ونصف قادما من لويس انجلوس الامريكي في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع الامريكان لمدة6 اشهر فقط.
كانت هذه تفاصيل خبر غدا.. يوم ابراهيموفيتش في ميلان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.