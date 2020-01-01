شكرا لقرائتكم خبر عن تركي آل الشيخ يكشف تفاصيل زيارة الخطيب: القرار لدى بيبو ومجلس إدارته فقط والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفية السعودية، أن الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، زاره بصورة وصفها بـ«الودية»، مضيفًا: «شرف بيت أخوة وأخذته في جوله في موسم الرياض واطمئن على صحتي حيث هعمل عمليه جراحية قريباً في الولايات المتحدة».
وتابع آل الشيخ: «ودعوته لزيارتي هناك وعمل فحص اخر مع طبيب متخصص هناك، كان الجو ودي وأخوي»، نافيًا التطرق إلى أي شيء رياضي.
وأضاف: «أنا الآن واحد من الجمهور والقرار عند الكابتن محمود الخطيب ومجلس إدارته فقط، بالتوفيق للنادي القرن وأكبر نادي في الشرق الأوسط».
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