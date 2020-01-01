شكرا لقرائتكم خبر عن الشوط الأول .. الأهلي يتعادل مع المقاصة سلبياً والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - جاءت بداية المباراة حماسية من جانب الفريقين، حيث كانت الهجمة الأولى من نصيب الأهلي، بعدما وصلت الكرة إلى التونسي علي معلول في الجبهة اليسرى، وأرسل كرة عرضية داخل منطقة الجزاء، ولكن انتهت دون خطورة على مرمى فريق المقاصة.

وظهر لاعبو المقاصة في منتصف ملعب الأهلي، حيث وصلت الكرة إلى ميدو جابر، الذي أرسلها إلى زميله عمرو مرعي المنفرد تمامًا بمرمى الأهلي، ولكنه سدد بجوار قائم محمد الشناوي حارس الأهلي في أول فرصة حقيقية في المباراة.

ويبدأ لاعبو الأهلي في الاستحواذ على وسط الملعب، وتصل الكرة إلى علي معلول الذي مررها سريعة إلى محمد مجدي «أفشة» فسدد قوية، لكن تعلو عارضة مرمى المقاصة في واحدة من أخطر فرص الأهلي في الشوط الأول.

وفي الدقيقة 20 يسقط أحمد فتحي لاعب الأهلي في الجبهة اليسرى للإصابة، قبل استئناف اللعب من جديد، بعد حصول عصام صبحي لاعب المقاصة على الإنذار الأول في المباراة.

ويحصل مصطفى شبيطة لاعب المقاصة في الدقيقة 23 على الإنذار الثاني، بعد تدخله القوي مع المالي أليو ديانج لاعب الأهلي.

وينحصر اللعب في منتصف الملعب حتى تمر نصف الساعة الأولى بالتعادل السلبي بين الفريقين، قبل أن يحصل الأهلي على ضربة حرة مباشرة في الدقيقة 34 بعد عرقلته من أحمد ياسين لاعب الفريق المنافس.

ويتصدى علي معلول للضربة الحرة ويرسل كرة عرضية تصل إلى محمود حمدي حارس المقاصة، وتنتهي الهجمة دون خطورة على مرمى الفريق الفيومي.

وتصل الكرة إلى أحمد الشيخ في الدقيقة 36، بعد تمريرة من محمد مجدي «أفشة»، ولكن الشيخ يسددها قوية تعلو عارضة مرمى المقاصة.

ويهدر أليو ديانج في الدقيقة 40 أخطر فرص الأهلي في الشوط الأول، بعد أن تسلم الكرة وانفرد بمرمى المقاصة، ولكنه أهدرها بجوار مرمى الفريق المنافس.

وتمر الدقائق الأخيرة من الشوط الأول دون خطورة، قبل أن يطلق أمين عمر، حكم المباراة، صافرته بالتعادل السلبي بين الفريقين.