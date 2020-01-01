تشكيل ناري لمباراة أرسنال ومانشستر يونايتد في البريميرليج

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 1 يناير 2020

يلتقي فريق أرسنال، أمام نظيره مانشستر يونايتد، مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرون من عمر بطولة الدوري الإنجليزي، والتي ستقام على ملعب الإمارات.



يأمل فريق أرسنال في تحقيق أول فوز له تحت قيادة مدربه الشاب ميكيل أرتيتا المدير الفني الجديد للفريق والذي تولى المهمة الفنية للمدفعجية الأسبوع قبل الماضي خلفا للمدرب الإسباني إيمري الذي تمت إقالته لسوء النتائج.

أما فريق مانشستر يونايتد فيسير بخطوات إيجابية في الأونة الأخيرة واستطاع تحقيق الانتصار في مباراتين متتاليتين أمام فريقي نيوكاسل يونايتد برباعية مقابل هدف وبيرنلي بهدفين مقابل هدف.

وأعلن "سولشاير" المدير الفني للمان يونايتد عن تشكيل الفريق لمواجهة اليوم كالآتي:-

حراسة المرمى: دى خيا.

خط الدفاع: وان بيساكا، لينديلوف، ماجوير، شاو.

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خط الوسط: فريد، ماتيتش، جيمس، لينجارد، راشفورد.

خط الهجوم: مارسيال.

بينما يدخل أصحاب الأرض اللقاء بتشكيل:-

حراسة المرمى: لينو.

خط الدفاع: مايتلاند، باباستاثوبولوس، لويز، كولاسيناك.

خط الوسط: توريرا، شاكا، بيبي، أوزيل، أوباميانج.

خط الهجوم: لاكازيت.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الخامس برصيد 31 نقطة، بينما يأتى أرسنال برصيد 24 فى المركز الثالث عشر.