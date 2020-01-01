شكرا لقرائتكم تامر النحاس وكيل اللاعبين بالزمالك لهذا السبب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تواجد تامر النحاس، وكيل أعمال إيهاب جلال، المدير الفنى للمصرى البورسعيدى، فى مقر نادى الزمالك، مساء اليوم الأربعاء، وذلك لمقابلة مرتضى منصور، رئيس النادى الأبيض، الذى يتواجد برفقة أعضاء الجمعية العمومية لاتحاد الكرة، فى الاجتماع الذى انعقد بشكل ودى اليوم، تمهيدًا لعقد اجتماع أخر يوم 7 يناير الجارى، بعد مناقشة أعمال الاجتماع التمهيدى للجمعية العمومية.

كشف مصدر مطلع بنادى الزمالك، أن تواجد تامر النحاس فى القلعة البيضاء اليوم، جاء بسبب العضوية الخاصة به بالنادى، حيث قام بالاشتراك ويتبقى له تسديد بعض الرسوم والغرامات ولذا جاء لمقابلة مرتضى منصور، لتسوية هذه المستحقات حتى يقوم بالانتهاء من إجراءات استخراج عضويته بالنادى.

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وتابع المصدر ذاته، أن وكيل إيهاب جلال قام بالعرض على مرتضى منصور، الحصول على خدمات كريم العراقى، الظهير الأيمن للمصرى البورسعيدى والمنتخب الأولمبى، ولكن أبلغه رئيس الزمالك بأنه من الصعب إتمام الصفقة خلال فترة الانتقالات الشتوية التى بدأت ببداية يناير الجارى، بسبب قواعد الاستبدال، حيث يمتلك الأبيض مقعدًا وحيدًا حاليا، وتجرى محاولات حتى يكون هناك مقعدين ليتمكن النادى الأبيض من قيد لاعب أخر فى قائمته المحلية بدلاً من محمود كهربا، الذى انضم إلى صفوف الأهلى مؤخرًا.

شارك كريم العراقى، فى 15 مباراة مع المصرى منذ بداية الموسم الجارى، بواقع 8 مباريات ببطولة الدورى الممتاز و6 مواجهات فى الكونفدرالية ومباراة فى كأس مصر، أحرز خلالهم هدفين، فيما صنع هدفين فى الكونفدرالية، وشارك أيضًا فى 5 مباريات مع منتخب مصر الأولمبى فى بطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 عاما، وأحرز خلالهم هدفًا فى المباراة النهائية أمام كوت ديفوار ليتوج مع الفراعنة الصغار بلقب البطولة لأول مرة فى تاريخ مصر، ليضمنوا التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020، كما شارك فى مباراتين وديتين مع المنتخب الأولمبى أحرز خلالهم هدفًا.

وكان الزمالك يدرس التعاقد مع كريم العراقى لدعم الجبهة اليمنى بالفريق بعدما انقطع التونسى حمدى النقاز، الظهير الأيمن للأبيض، عن تدريبات الفريق فى الفترة الأخيرة عقب تأكيد اللاعب بقيامه بفسخ تعاقده من طرف واحد مع النادى.