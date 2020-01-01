شكرا لقرائتكم مصر المقاصة ضد الأهلي.. التعادل السلبى يحسم الشوط الأول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتهت أحداث الشوط الأول من مواجهة الأهلي ومصر المقاصة بالتعادل السلبي بين الفريقين ، في المواجهة المقامة على ملعب السلام، والتي تأتي ضمن مباريات الجولة الحادية عشرة من منافسات الدوري الممتاز.

بدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من محمد الشناوي في حراسة المرمى، وفي الدفاع محمد هاني - رامي ربيعة - محمود متولي - علي معلول، خط الوسط: أليو ديانج - عمرو السولية - محمد مجدي "قفشة" - أحمد الشيخ – أحمد فتحى بينما يقود الهجوم مروان محسن، في الوقت الذي بدأ المقاصة بتشكيل مكون من محمود حمدي في حراسة المرمى، عاصم سعيد وعصام صبحي وأحمد محسن وأحمد ياسين محمد كنارية ومصطفى شبيطة وميدو جابر ومحمد مسعد وشميلس بيكلي وعمرو مرعي .

سيطر المقاصة على الدقائق الأولى من عُمر اللقاء، وفي الدقيقة 2 أنفرد عمرو مرعى مهاجم الفريق الفيومي بمرمى محمد الشناوى ولكنه سدد الكرة خارج المرمى بغرابة، دخل الأهلي في اجواء المباراة بعد الدقيقة السابعة، وحاول قفشة الحصول على السيطرة في منطقة وسط الملعب ولكن دخول تشكيل خطورة على دفاعات المقاصة.

أنحصر اللعب بعد مرور 10 دقائق في وسط الملعب دون نجاح أي فريق في الحصول على المبادرة، وتبادل الفريقان السيطرة على أحداث المباراة، وفي الدقيقة 15 تلقى محمد مجدي قفشة تمريرة بينية متقنة سددها قوية فوق عارضة مرمى مصر المقاصة.

في الدقيقة 16 طالب محمد مسعد حكم اللقاء الدولي أمين عمر بالحصول على ضربة جزاء بعد مروره من الجبهة اليمني وسقوطه أرضاً إلا أن الحكم طالب باستمرار اللعب لعدم ملامسته من قبل محمد هاني مدافع الفريق الأحمر.

في الدقيقة 23 حصل النادي الأهلي على خطأ من على حدود منطقة الجزاء سددها محمد مجدي قفشة بشكل جيد ولكن كرته أخطأت مرمى مصر المقاصة بسنتيمترات، أرسل علي معلول عرضية متقنة من إحدى الضربا الركنية إلا أن دفاع المقاصة أبعد الكرة قبل وصولها لمروان محسن مهاجم الأهلي، وفي الدقيقة 31 أهدر مروان محسن فرصة لا تضيع بعد تلقيه كرة عرضية متقنة من الجبهة اليسري إلا أنه سددها برعونة خارج الملعب.

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سدد أحمد الشيخ كرة قوية من الجبهة اليمنى في الدقيقة 36 بعد فاصل من التمريرات بين مهاجمي الأهلي، إلا أن كرته مرت فوق عارضة محمود جاد حارس مرمى الفريق الفيومي بسنتيمترات، حصل سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلى على إنذار من قبل أمين عمر بعد اعتراضه على قراراته.

أنفرد المالي اليو ديانج لاعب وسط الأهلي بمرمى مصر في الدقيقة 40، إلا أنه سدد الكرة بغرابة بعيداً عن المرمى، أنحصر اللعب في وسط الملعب في الدقائق الأخيرة من عُمر الشوط الأول حتى أطلق أمين عمر حكم المباراة الدولي صافرة نهايته.

يدخل الأهلي مواجهة المقاصة وهو يحتل صدارة جدول ترتيب الدوري العام برصيد 24 نقطة بفارق نقطتين، مع وجود مباراتين مؤجلتين لحامل اللقب، في المقابل يحتل مصر المقاصة المركز الـ14، بعد أن فاز الفريق في مباراتين فقط، وتعادل في ثلاث مباريات وخسر خمس، حيث يعاني الفريق الفيومي بشدة وأصبح مُهددًا بشكل مبكر من دوامة الهبوط.

ويفتقد الأهلي في مواجهة مصر المقاصة خدمات العديد من نجومه بداعي الإصابة وعلى رأسهم حمدي فتحي، حسين الشحات، جونيور أجاي، شريف إكرامي محمد محمود، رمضان صبحي وسعد سمير الذي تعرض لقطع في وتر أكيلس في لقاء بلاتينيوم الماضية ببطولة دوري أبطال أفريقيا، كما يفقد الفريق الأحمر خدمات نجم دفاعه أيمن أشرف بداعي الإيقاف.

يدخل مصر المقاصة مواجهة الأهلي وعينه على الثلاث نقاط لكى تعينه في الهروب من شبح الهبوط، خاصة أن الفريق لم يظهر بالمستوى المطلوب هذا الموسم تحت قيادة الجهاز الفني الحالي، في الوقت الذي تنتظر إدارة النادي نتيجة المباراة لاتخاذ قرار بشأن الجهاز الفني سواء بإقالته عن تدريب الفريق ومنح المسئولية لجهاز فني آخر، أو تجديد الثقة فيه أملاً في تحسن النتائج خلال الفترة المقبلة.ويعاني الفريق الفيومي من بعض الغيابات في مباراة اليوم في مقدمتها محمد رمضان وميدو جابر وأحمد عادل عبد المنعم بسبب الإصابة، ومن المنتظر أن يدفع المدير الفني للفريق بنفس تشكيل المباراة السابقة في الدوري أمام أف سي مصر والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 2/2

أهدر المالي أليو ديانج لاعب وسط الأهلى فرصة هدف محقق لفريقه أمام مرمى المقاصة بعد هجمة "عنترية" فى الدقيقة 40 من عمر المباراة التي تجمعهما حاليًا على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من عمر مسابقة الدوري الممتاز، فى المواجهة رقم 17 فى تاريخ مواجهات الفريقين.

مصر المقاصة ضد الأهلي

أعلن الجهاز الفنى لفريق الكرة بنادي مصر المقاصة تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي، المقرر انطلاقها في تمام السابعة والنصف مساءً على ملعب استاد السلام، ضمن الجولة الـ 11 لبطولة الدوري .