شكرا لقرائتكم تركي ال الشيخ يكشف كواليس زيارة الخطيب لمنزله بالسعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر المستشار تركى آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه فى المملكة العربية السعودية ، صورة له برفقة محمود الخطيب رئيس النادى الاهلى خلال الزيارة التى قام بها الأخير فى منزله عقب أداء مناسك العمرة للاطمئنان على صحته.. وكتب تركى ال الشيخ على صفحته بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" قائلا:" زارني اخي الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي ... زيارة وديه وشرف بيت اخوه، واخذته في جولة في موسم الرياض واطمئن على صحتي حيث هعمل عمليه جراحية قريباً في الولايات المتحدة ودعوته ل زيارتي هناك وعمل فحص اخر مع طبيب متخصص هناك ... كان الجو ودي واخوي ... انا الان واحد من الجمهور والقرار عند الكابتن محمود الخطيب ومجلس ادارته فقط بتوفيق ل نادي القرن واكبر نادي في الشرق الاوسط " .

وزار محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، اليوم الأربعاء، المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودي فى مقر إقامته للاطمئنان على صحته، خاصة بعد تعرضه لوعكة صحية الفترة الماضية .

Advertisements

وكان محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي قد وصل إلى المملكة العربية السعودية ظهر أمس الثلاثاء، لأداء مناسك العمرة عقب عودته مؤخرًا من رحلة علاجية فى فرنسا استغرقت أسبوعين ملبيا دعوة المستشار تركي أل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية لزيارته بمنزله للاطمئنان على صحته في المقام الأول، وتقديرًا لزيارة آل الشيخ لرئيس الأهلي بمنزله قبل أسابيع بعد الوعكة الصحية التي تعرض لها حينذاك.

ومن المقررأن يتجه محمود الخطيب إلى باريس يوم 25 يناير من الشهر المقبل، للخضوع لفحوصات طبية مرة أخرى لمعرفة مدى تحسن حالته عقب الإنتهاء من البرنامج الطبيعي وفي حالة التأكد من عدم تحسن حالة الخطيب الصحية، سيخضع لعملية منظار بسيطة فى فرنسا، ويخضع رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، لبرنامج علاج طبيعي ومائي في القاهرة لمدة 20 يومًا، عقب عودته من باريس يوم الثلاثاء الماضى.