تركي آل الشيخ: زيارة الخطيب ودية ولم نتحدث في الأمور الرياضية

علق تركي آل الشيخ وزير هيئة الترفية بالمملكة العربية السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني، على زيارة الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي المصري.

وتناقلت وسائل الإعلام المختلفة اليوم، عن عقد آل الشيخ جلسة مع الكابتن محمود الخطيب، جلسة على هامش تأدية رئيس النادي الأهلي مناسك العمرة، وتم الاتفاق على منحه الرئاسة الشرفية للنادي الأهلي المصري مرة أخرى.

وكتب آل الشيخ عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" " زارني اخي الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي ... زيارة وديه وشرف بيت اخوه واخذته في جوله في موسم الرياض واطمئن على صحتي حيث هعمل عمليه جراحية قريباً في الولايات المتحدة ودعوته لزيارتي هناك وعمل فحص اخر مع طبيب متخصص هناك ... كان الجو ودي واخوي ولم يتم التطرق لاي شي رياضي ... انا الان واحد من الجمهور والقرار عند الكابتن محمود الخطيب ومجلس ادارته فقط، بالتوفيق لنادي القرن واكبر نادي في الشرق الأوسط".

Advertisements

وغادر بيبو الأراضي المصرية بالساعات الماضية، متوجهًا للأراضي السعودية لأداء مناسك العمرة، قبل التوجه لاستكمال علاجه.

وعادت الأجواء الطيبة بين رئيس الأهلي وآل الشيخ بالفترة الماضية، عقب زيارة الأخير له في منزله، بالإضافة إلى قيامه بتنظيم مباراة ودية بين الأهلي والهلال السعودي، في المملكة السعودية بمناسبة مهرجان اعتزال طارق التائب لاعب الفريق السابق.

Advertisements