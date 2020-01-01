الامارات | النصر يقلب الطاولة على الجزيرة في 3 دقائق

شكرا لقرائتكم خبر عن النصر يقلب الطاولة على الجزيرة في 3 دقائق والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حول النصر تأخره بهدف إلى فوز على الجزيرة بهدفين، على استاد محمد بن زايد في أبوظبي، في الجولة الـ 12 من دوري الخليج العربي، ليوجه "العميد" صدمة قوية إلى "فخر أبوظبي" في صراع المنافسة على الصدارة، إذ رفع "الأزرق" رصيده إلى 23 في المركز الثالث، بينما توقف رصيد الجزيرة عند الرصيد نفسه في المركز الرابع.

وشهدت المباراة إثارة كبيرة، خصوصاً في الشوط الثاني الذي تقدم خلاله الجزيرة بالهدف الأول عن طريق علي مبخوت، قبل أن يقلب النصر الطاولة ويحرز هدفين في الدقيقتين 65 و68، يحقق فوزاً ثميناً، يجعل "العميد" يدخل أجواء المنافسة على لقب الدوري.