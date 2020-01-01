شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يقرر عودة الرئاسة الشرفية لتركي آل الشيخ..وتشكيل لجنة للتجهيز لإنشاء استاد النادي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - زار محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي اليوم، الأربعاء، المستشار تركى آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية بمنزله للاطمئنان على حالته الصحية، وتقديرًا لزيارة آل الشيخ لرئيس الأهلي بمنزله قبل أسابيع بعد الوعكة الصحية التي تعرض لها وساد الجلسة روح الود والإخاء بين الصديقين وعبر آل الشيخ عن تقديره لزيارة الخطيب، فيما ثمن رئيس النادي الأهلي دور تركي آل الشيخ في دعم الرياضة والفن العربي.

وبحسب مصادر لـ«المصري اليوم»، عقد الخطيب اجتماعاً مع آل الشيخ أسفر عن عدة قرارات هامة أولها قرّر محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي عودة الرئاسة الشرفية لتركي آل الشيخ للفريق الأحمر.

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وذكرت المصادر أنه تقرر بيع المهاجم المغربي وليد أزارو لأحد أندية السعودية يناير المقبل، كما قرر آل الشيخ، دفع كل الغرامات الخاصة بلاعب الأهلي الجديد محمود كهربا حتى تصل البطاقة الدولية للفريق.

وتقرر تشكيل لجنة لدراسة موضوع انشاء استاد النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة، مع وعد آل الشيخ بدعم الأهلي بعدد من الصفقات المميزة بحسب رغبة مجلس إدارة النادي الأهلي واحتياجات الفريق خلال المرحلة المقبلة

وكان محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي قد وصل إلى المملكة العربية السعودية ظهر أمس الثلاثاء، لأداء مناسك العمرة عقب عودته مؤخرًا من رحلة علاجية في فرنسا استغرقت أسبوعين ثم يلبي اليود دعوة المستشار تركي أل الشيخ.

ومن المقرر أن يتجه محمود الخطيب إلى باريس يوم 25 يناير من الشهر المقبل، للخضوع لفحوصات طبية مرة أخرى لمعرفة مدى تحسن حالته عقب الإنتهاء من البرنامج الطبيعي