شكرا لقرائتكم خبر عن «أفشة» و «الشيخ» ضمن تشكيل الأهلي لمواجهة مصر المقاصة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب أعلن رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تشكيل الفريق لمواجهة مصر المقاصة المقرر لها السابعة والنصف مساء اليوم، الأربعاء، على استاد السلام في الجولة الحادية عشرة من منافسات الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي..

حراسة المرمي: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني ورامي ربيعة ومحمود متولي وعلي معلول

خط الوسط: عمرو السولية وأليو ديانج وأحمد فتحي ومحمد مجدي أفشة وأحمد الشيخ

خط الهجوم: مروان محسن

ويأتي على مقاعد البدلاء كل من على لطفي ياسر إبراهيم ووليد أزارو ووليد سليمان وحسام عاشور وصلاح محسن وجيرالدو.

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