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إقتراب نجمي ريال مدريد من الرحيل هذا الموسم

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محمد حسين 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 1 يناير 2020

إقتراب نجمي ريال مدريد من الرحيل هذا الموسم

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محمد حسين

ذكر موقع "le10 sport” الفرنسي إقتراب رحيل نجمي ريال مدريد الظهير الأيسر مارسيلو وأفضل لاعب في العالم السابق لوكا مودريتش بعد الظهور السئ الذي ظهرو عليه هذا الموسم .

ويرغب المدير الفني زين الدين زيدان في بيع اللاعبين الأثنين لتكوين جيل جديد يعتمد علي الشباب لتغيير دم الفريق الذي قد نجح في جلب البطولات في الولاية الأولي لزيزو مع الفريق .

ويعتمد زيدان هذا الموسم علي اللاعب الشاب فالفيردي مكان لوكا مودريتش ويقدم مستوي كبير مع الفريق ، بينما يقحم الظهير الأيسر ميندي مكان مارسيلو وهو مايفتح باب الرحيل أمام مودريتش ومارسيلو.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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