واتفورد يجهز على شباك وولفرهامبتون بهدفين في البريميرليج

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 1 يناير 2020 حقق فريق واتفورد الإنجليزي فوزا صعبا ومستحقات على نظيره وولفرهامبتون بهدفين مقابل هدف، حيث مباراة الجولة ٢١ من عمر البريميرليج، التي أقيمت مساء اليوم الأربعاء على ملعب فيكارج رود.

سجل هدفي واتفورد كلا من، جيرارد دولوفيو وعبد الله دوكوري خلال الدقيقة ٣٩ و٤٩، حتى يكتفي الضيوف بهدف عبر بيدرو نيتو الدقيقة ٦٠. بهذا الفوز يرفع واتفورد رصيده للنقطة ١٩ متواجد بالمرتبة الثامنة عشر، بينما تتجمد نقاط وولفرهامبتون عند ٣٠ بالمرتبة السابعة.

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