- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ليستر سيتي يضرب نيوكاسل بثلاثيةنظيفة في البريمرليج والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 1 يناير 2020
حقق ليستر سيتي فوزاً سهلاً علي نظيره نيوكاسل يونايتد بثلاث أهداف مقابل لاشئ في المباراة التي شهدت غياب هداف الدوري الأنجليزي حتي الأن جيمي فاردي في الجولة ال٢١ ضمن منافسات الدوري الأنجليزي الممتاز .
وافتتح ليستر سيتي التسجيل عن طريق لاعبه بيريز في الدقيقة ٣٦ من زمن الشوط الأول ، ليمضي ماديسون علي الهدف الثاني من تسديدة خيالية بالقدم اليسري من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة ٣٩ لينتهي الشوط الأول ٢/٠ لصالح ليستر سيتي .
وأستأنف حكم اللقاء الشوط الثاني ليسجل اللاعب حمزة الهدف الثالث لينتهي اللقاء بثلاثية نظيفة من دون هداف الفريق ليستر سيتي .
ويحتل ليستر سيتي المركز الثاني برصيد ٤٥ نقطة ، بينما يتجمد رصيد نيوكاسل عند النقطة ٢٥ في المركز الـ11.
كانت هذه تفاصيل خبر ليستر سيتي يضرب نيوكاسل بثلاثيةنظيفة في البريمرليج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.