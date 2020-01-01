ليستر سيتي يضرب نيوكاسل بثلاثيةنظيفة في البريمرليج 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 1 يناير 2020

حقق ليستر سيتي فوزاً سهلاً علي نظيره نيوكاسل يونايتد بثلاث أهداف مقابل لاشئ في المباراة التي شهدت غياب هداف الدوري الأنجليزي حتي الأن جيمي فاردي في الجولة ال٢١ ضمن منافسات الدوري الأنجليزي الممتاز .

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وافتتح ليستر سيتي التسجيل عن طريق لاعبه بيريز في الدقيقة ٣٦ من زمن الشوط الأول ، ليمضي ماديسون علي الهدف الثاني من تسديدة خيالية بالقدم اليسري من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة ٣٩ لينتهي الشوط الأول ٢/٠ لصالح ليستر سيتي .

وأستأنف حكم اللقاء الشوط الثاني ليسجل اللاعب حمزة الهدف الثالث لينتهي اللقاء بثلاثية نظيفة من دون هداف الفريق ليستر سيتي .

ويحتل ليستر سيتي المركز الثاني برصيد ٤٥ نقطة ، بينما يتجمد رصيد نيوكاسل عند النقطة ٢٥ في المركز الـ11.