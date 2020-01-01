الدوري الإنجليزي | توتنهام يسقط أمام ساوثهامبتون بهدف نظيف

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 1 يناير 2020 خسر فريق توتنهام الإنجليزي ثلاث نقاط ثمينة في مسيرته نحو المركز الرابع، حين سقط بهف نظيف أمام مضيفه ساوثهامبتون، في المبارارة التي أقيمت بملعب سانت ماري، لحساب الجولة 21 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل هدف المباراة الوحيد النجم داني إينجز في الدقيقة 17 بصناعة زميله المدافع جاك ستيفنز. بهذه النتيجة يتجمد رصيد توتنهام عند النقطة 30 في المركز السادس، بينما يرتفع رصيد ساوثهامبتون للنقطة 25 ويتقدم للمركز الحادي عشر.

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