كارثة تضرب تشيلسي 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 1 يناير 2020

تعثر تشيلسي أمام نظيره برايتون بالتعادل الإيجابي ١/١ في المباراة التي جمعتهم ببعض اليوم في الأسبوع الحادي والعشرون ضمن منافسات بطولة الدوري الأنجليزي الممتاز



وأعلن البلوز اليوم الأربعاء عن خسارة مالية كبيرة في عام ٢٠١٩ قدرها ١١٤ مليون يورو ! بسبب إصرافهم الكبير في إبرام الصفقات وعدم لعبهم لبطولة دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي .

ويحتل تشيلسي المركز الرابع برصيد ٣٦ نقطة بعد تعادل اليوم أمام برايتون ويستمر لامبارد في نزيف النقاط أمام الفرق الصغيرة هذا الموسم .