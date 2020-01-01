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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كارثة تضرب تشيلسي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 1 يناير 2020
تعثر تشيلسي أمام نظيره برايتون بالتعادل الإيجابي ١/١ في المباراة التي جمعتهم ببعض اليوم في الأسبوع الحادي والعشرون ضمن منافسات بطولة الدوري الأنجليزي الممتاز
وأعلن البلوز اليوم الأربعاء عن خسارة مالية كبيرة في عام ٢٠١٩ قدرها ١١٤ مليون يورو ! بسبب إصرافهم الكبير في إبرام الصفقات وعدم لعبهم لبطولة دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي .
ويحتل تشيلسي المركز الرابع برصيد ٣٦ نقطة بعد تعادل اليوم أمام برايتون ويستمر لامبارد في نزيف النقاط أمام الفرق الصغيرة هذا الموسم .
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