غدا.. يوم ابراهيموفيتش في ميلان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 1 يناير 2020

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سيهبط المهاجم السويدي زلاتان ابراهيموفيتش علي مدينة ميلانو صباح الغد، لإجراء الكشوفات الطبية في عيادات مادونينا الخاصة بنادى ميلان الإيطالي، ومن ثم الذهاب الي كازا ميلان مقر الروسونيري لتوقيع عقد لمدة 6 اشهر ، مع إمكانية تمديد التعاقد لمدة عام اخر في حالة مشاركته في 50٪ من مباريات الفريق وتسجيل عدد محدد من الأهداف متفق عليه في العقد المبرم بين الجانبين.



بعد الانتهاء من الكشوفات الطبية وتوقيع العقود والالتحاق بالفريق بصورة رسمية ، سيتدرب مباشرة مع الفريق في تدريبات مع بعد الظهيرة وبالتالي سيكون الظهور الأول من جديد للمهاجم السويدي بقمصان ميلان.

الجدير بالذكر أن السلطان السويدى انتقل الي ميلان الإيطالي بعد غياب 7اعوام ونصف قادما من لويس انجلوس الامريكي في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع الامريكان لمدة6 اشهر فقط.