لا محليين في شتوية الاتحاد.. وفيلانويفا يودع

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عمر أمانات - جدة
كشفت مصادر «مكة» أن إدارة نادي الاتحاد ستكتفي بعدد من الصفقات مع محترفين أجانب جدد لن يزيد عددهم على ثلاثة، في حين لن تكون هناك أي صفقات محلية.
واستطاعت إدارة النادي أن توفر مبلغا محدودا للتعاقد مع عناصر أجنبية، وتسليم اللاعبين الحاليين من محليين وأجانب راتب شهر نوفمبر، الأمر الذي صعب مهمة التعاقد مع لاعبين محليين جدد.
من جهة أخرى، ودع المحترف التشيلي كارلوس فيلانويفا الجماهير الاتحادية أمس حينما لعب آخر مواجهة له بقميص فريق الاتحاد أمام الفتح ضمن دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين.
مشوار فيلانويفا مع الاتحاد:
3.5 سنوات مع الاتحادـ 112 لقاء لعبها
51 هدفا سجلها
2018 حقق جائزة أفضل لاعب، وكأس خادم الحرمين الشريفين
2017 حقق كأس ولي العهد
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