الوحدة المنتشي يسعى لإسقاط الرائد

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل سليمان الجابري - الدمام

يستضيف الوحدة الرائد اليوم على استاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع، ضمن مباريات دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين، في مواجهة حاسمة يطمح خلالها الفريقان للوصول لدور الثمانية والمنافسة على اللقب.

ويدخل الأروجوياني كارينيو مواجهة الليلة لمواصلة المستويات والنتائج المتميزة التي يقدمها الفريق في الدوري، رغم الغيابات التي يعانيها نتيجة إصابة محوري ارتكاز الفريق البرازيلي انسيلمو ووليد باخشوين، ومن المنتظر أن يبدأ المواجهة بنفس الأسماء التي شاركت في المباراة الماضية أمام الفيصلي واستغلال انطلاقات ماركوس جيليرمي وكريج قودوين، ومن أمام المالي يوسف نايكاتي في خط المقدمة .

في حين يدخل الألباني بيسينك هاسي مدرب الرائد لقاء اليوم بتشكيلته الأساسية، معتمدا على رائد الغامدي في خط المقدمة، واستغلال سرعة طرفي الجنب المغربي محمد فوزير وأحمد الزين.