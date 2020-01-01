الاتحاد والفيحاء والوحدة.. توّجت حمدالله هدافا للعالم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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باتت شباك الفيحاء أكثر الشباك تلقيا لأهداف المغربي عبدالرزاق حمدالله نجم النصر بـ8 أهداف، أي ما نسبته 14% من أهدافه، فيما تلقت أندية الاتحاد والوحدة وضمك والأنصار والرائد 4 أهداف، ما نسبته 8% ومجموع الستة أندية مع الفيحاء نحو 49% فيما تلقى الهلال والفتح والحزم 3 أهداف، وتشير الأرقام إلي تسجيل حمدالله 12 هدفا بالرأس، و36 هدفا بالقدم اليمنى، أي ما يعادل 63% من نسبة أهدافه، و8 أهداف باليسرى، وهدفا بالصدر.
وسجل حمدالله 35 هدفا من أهدافه في الدوري، و5 أهداف في دوري أبطال آسيا، و18 هدفا في كأس خادم الحرمين الشريفين.
ويعد الهدف الرابع لحمدالله في شبك الفيحاء رقم 169 في مسيرته الاحترافية مع الأندية، والذي سجل من قبل 30 هدفا مع أولمبيك أسفي المغربي في ثلاثة أعوام من 55 مباراة و19 هدفا في النرويج مع اليسوند في 30 مباراة و26 هدفا في الصين مع غوانغجو من 39 مباراة، فيما لعب في قطر 44 مباراة سجل فيها 35 هدفا، منها 20 هدفا مع الريان و15 هدفا مع الجيش القطري.
وبتحقيقه الرقم الأعلى من الأهداف على مستوى العالم سجل الهداف المغربي عبدالرزاق حمدالله إنجازا شخصيا ثامنا له في عام، كاسرا الأرقام تلو الأرقام بتسجيله 57 هدفا في 38 مباراة، منها 5 مرات هاتريك، و3 مرات سوبر هاتريك، وهو اللاعب الذي عرف عن الابتعاد عن الظهور الإعلامي.
وحصد المغربي الجائزة الثالثة له بعد جائزة أفضل لاعب في الدوري العام الماضي وجائزة الهداف ليلحقها بجائزة غلوب سوكر كأفضل لاعب عربي.
هداف العالم 2019
- أكثر هداف سجل في الدوري السعودي
- أكثر لاعب أجنبي تسجيلا للأهداف بتاريخ النصر
- أكثر لاعب تسجيلا للأهداف في مباريات متتالية
- أكثر لاعب تسجيلا للأهداف بكأس الملك
- 3 مرات سوبر هاتريك بموسم واحد
- 5 مرات هاتريك
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