تعاون بين هيئة الرياضة والحرس الملكي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _ الرياض وقعت الهيئة العامة للرياضة ورئاسة الحرس الملكي أمس مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في المجال الرياضي، بهدف تنفيذ أنشطة رياضية مجتمعية. ووقع المذكرة عن الهيئة رئيس مجلس إدارة الهيئة الأمير عبدالعزيز الفيصل، فيما وقعها عن الرئاسة رئيس الحرس الملكي الفريق أول ركن سهيل المطيري. وتهدف المذكرة إلى استفادة الرئاسة من المنشآت الرياضية التي تشرف عليها الهيئة، والخدمات التي يقدمها معهد إعداد القادة، إضافة إلى حضور الدورات التدريبية والفنية، فضلا عن رفع مستوى الوعي الصحي الرياضي.



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