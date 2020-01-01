الفيحاء يهدد زعامة الأهلي لكأس الملك

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل نواف الجبني - الرياض

يسعى فريق الفيحاء لتحقيق مفاجأة كبيرة بالإطاحة بضيفه الأهلي من دور الـ16 ضمن بطولة كأس الملك، عندما يلتقي به اليوم على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.

ويعد الأهلي «زعيم بطولة كأس الملك» حيث يملك الرقم القياسي في تحقيقها بواقع 13 بطولة كان آخرها عام 2016، وهو عام الحصاد الأهلاوي الذي حقق خلاله بطولتي الدوري والسوبر.

ومن واقع المواجهات السابقة التي جمعت بينهما يخشى فريق الأهلي «العقدة»، حيث لم يسبق للفيحاء تحقيق أي فوز على الأهلي على كل الأصعدة حتى اللقاءات الودية، حيث تقابلا في 5 مواجهات ضمن الدوري، فاز الأهلي في لقاءين، وحضر التعادل في ثلاث مواجهات، كما تقابلا مرة واحدة ضمن كأس الملك وانتصر فيها الأهلي بركلات الترجيح، كما تقابلا وديا في مباراة كسبها الأهلي.