اخبار الرياضه

جوارديولا يطالب بالصلاة للحاق بليفربول

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

- بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ _ لندن

قال المدير الفني لمانشستر سيتي بيب جوارديولا إن فريقه بحاجة إلى «الصلاة» من أجل اللحاق بليفربول في صدارة الممتاز لكرة القدم.

وكرر التأكيد على أن الفجوة التي تفصل فريقه عن كبيرة للغاية، ويصعب التغلب عليها.


Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جوارديولا يطالب بالصلاة للحاق بليفربول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا