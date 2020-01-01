جوارديولا يطالب بالصلاة للحاق بليفربول

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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قال المدير الفني لمانشستر سيتي بيب جوارديولا إن فريقه بحاجة إلى «الصلاة» من أجل اللحاق بليفربول في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وكرر التأكيد على أن الفجوة التي تفصل فريقه عن ليفربول كبيرة للغاية، ويصعب التغلب عليها.