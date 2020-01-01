سباق الأمير سلطان للخيل يرتقي للفئة الأولى عالميا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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رفع الاتحاد الدولي لسباقات الخيل العربية الأصيلة تصنيف سباق كأس الأمير سلطان بن عبدالعزيز العالمي للخيل العربية إلى الفئة الأولى G1.

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وأعلن المشرف العام على المهرجان الأمير فهد بن خالد بن سلطان أن هذا التصنيف جاء بفضل الله ثم بفضل دعم القيادة الرشيدة والأمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، وحرصه الكبير والمتواصل على دعم سباقات الخيل العربية الأصيلة وتطويرها.

وأوضح أن رفع تصنيف السباق في فترة وجيزة لم تتجاوز سنتين، يعد إنجازا فريدا قياسا مع السباقات المماثلة في العالم التي احتاجت إلى أكثر من سبع سنوات من إقامتها للوصول إلى الفئة الأولى.

وقدم شكره وتقديره لمدير عام ميدان الأمير سلطان بن عبدالعزيز وجميع العاملين في الميدان على تفانيهم في العمل وتتويج ذلك بهذا النجاح، لافتا النظر إلى أن رفع تصنيف السباق دلالة واضحة على ثقة الاتحاد الدولي لسباقات الخيل العربية، وأنه سيعود بانعكاس إيجابي على صناعة وسباقات الخيل العربية في السعودية.